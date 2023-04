Journées européennes du Patrimoine 2023 Logis de la Constantinière, Soulaines-sur-Aubance Soulaines-sur-Aubance Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Journées européennes du Patrimoine 2023 Logis de la Constantinière, Soulaines-sur-Aubance, 16 septembre 2023, Soulaines-sur-Aubance. Journées européennes du Patrimoine 2023 16 et 17 septembre Logis de la Constantinière, Soulaines-sur-Aubance Entrée : 5 euros, gratuit pour les enfants agés de moins de 16 ans. Le Logis de La Constantinière ouvre ses portes pour découvrir ou redecouvrir son architecture 17ème et son mode de fonctionnement. Visite dans le passé à travers ses murs et ses dépendances telles que sa boulangerie, ses deux écuries, son orangerie et sa chapelle. Les Jardins à la française, la roseraie et le potager médiéval soulignent le tout.

Exposition photographique et animations.

