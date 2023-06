Découvrez une bâtisse restaurée, son jardin et son pisé du XIVe siècle Logis de la Baronnière Vançais Vançais Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Vançais Découvrez une bâtisse restaurée, son jardin et son pisé du XIVe siècle Logis de la Baronnière Vançais, 16 septembre 2023, Vançais. Découvrez une bâtisse restaurée, son jardin et son pisé du XIVe siècle 16 et 17 septembre Logis de la Baronnière Gratuit. Entrée libre. Visite libre du logis de la Baronnière. Découvrez le sol en pisé du XIVe siècle, une exposition de peinture, les extérieurs et le jardin. Logis de la Baronnière 3 rue du château, 79120 Vançais Vançais 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 16 79 90 68 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/806-jardin-du-logis-de-la-baronniere Logis des XIVe et XVIe siècles, ayant obtenu le label Fondation du Patrimoine. On peut y admirer un sol en pisé unique en France, puisqu’il représente quatre fleurs de lys de plus de 2 mètres, ainsi que d’autres motifs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Francine Dunkley Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Vançais Autres Lieu Logis de la Baronnière Adresse 3 rue du château, 79120 Vançais Ville Vançais Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Logis de la Baronnière Vançais

Logis de la Baronnière Vançais Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vancais/

Découvrez une bâtisse restaurée, son jardin et son pisé du XIVe siècle Logis de la Baronnière Vançais 2023-09-16 was last modified: by Découvrez une bâtisse restaurée, son jardin et son pisé du XIVe siècle Logis de la Baronnière Vançais Logis de la Baronnière Vançais 16 septembre 2023