Visite guidée des extérieurs d’un logis chargé d’histoire, à L’Isle-d’Espagnac Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Logis de Chaumontet Gratuit. Sur inscription jusqu’à 12h le 15 septembre. Nombre de places limité à 35 personnes par visite. Point de rendez-vous : 23 rue Pierre et Marie Curie.

Profitez d’une visite guidée des extérieurs du logis de Chaumontet, en compagnie du service « Villes et Pays d’art et d’histoire » de Grand Angoulême.

Des animations musicales et temps conviviaux vous seront offerts par la municipalité lors de chaque visite.

Logis de Chaumontet 23 rue Pierre et Marie Curie, 16340 L’isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 38 62 08 »}] En 1110, le logis de Chaumontet est la propriété des Templiers. Après dissolution de l’Ordre en 1312 par Philippe le Bel, Chaumontet revient à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Passant de grandes familles en grandes familles au fil des années, le logis de Chaumontet se présente aujourd’hui sous la forme de deux corps de bâtiments en prolongement l’un de l’autre. Le bâtiment, à la construction a un étage, est quelque peu austère, mais ne manque pas de charme. Chaque logis possède son pigeonnier dominant la bâtisse et en avant-corps. Un magnifique médaillon sculpté orne le deuxième. On accède au second corps de bâtiment par un chemin privé et en passant sous un porche, probablement construit au moment du partage. En retour d’équerre, dans le fond de la cour, se trouvent les anciens bâtiments des communs, ruinés à la fin du XXe siècle.

