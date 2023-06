La maison forte vous ouvre ses portes ! Logis de Brieuil Chenay, 16 septembre 2023, Chenay.

Venez découvrir le logis de Brieuil dans le cadre d’une visite libre ou guidée. La seigneurie de Brieuil apparaît dans la dernière moitié du XIIe siècle. Les seigneurs ne sont connus qu’à partir de la deuxième moitié du XVe siècle. Le domaine est un grand quadrilatère bordé, au nord et à l’ouest, de murs et de communs ayant conservé quelques éléments anciens (consoles de hourdage, portail à impostes et blason).

Venez visiter les jardins et la chapelle, lieux qui occupaient au XIIe siècle, une position stratégique dans un méandre de la Sèvre Niortaise.

Logis de Brieuil Hameau de Brieuil, 79120 Chenay Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le logis est constitué de deux corps en retour d’équerre et d’une grande tour carrée dans l’angle nord-ouest. Il est inscrit au titre des Monuments historiques en 1993.

Il forme, avec les côtés nord et ouest, une cour anciennement fortifiée dont il ne subsiste que le fossé méridional, pas entièrement comblé. Le corps de bâtiment principal, à l’ouest, est une construction du XVe siècle, comme l’attestent une fenêtre et une cheminée gothique, remaniées au début du XVIIe siècle.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

