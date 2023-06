Découvrez ce logis : une maison forte de plaine lors des Journées européennes du patrimoine Logis de Bouhas Lezay, 16 septembre 2023, Lezay.

Découvrez ce logis : une maison forte de plaine lors des Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Logis de Bouhas Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’histoire en découvrant le logis de Bouhas, une maison forte de plaine. Joignez-vous à une visite guidée et commentée par le propriétaire des lieux et ne manquez pas l’exposition mettant en valeur des livres animés et des cahiers d’école anciens.

Logis de Bouhas Le logis, 79120 Lezay Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Découvrez cette maison forte datant des XIVe et XVIe siècles, située dans une cour fermée et dotée de tours rondes aux angles. Le logis comprend une tour d’escalier en façade, une imposante tour d’angle et une bretèche d’angle. Vous aurez l’occasion d’admirer une tour de pigeonnier à étages, surmontant une petite salle voûtée du XIVe siècle.

En explorant le site, ne manquez pas de vous immerger dans l’histoire en découvrant le four ainsi que les anciens bâtiments agricoles. Gratuit et accès fléchée. Stationnement facile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Photo NR