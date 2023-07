Découverte de la vie de la petite noblesse et des paysans du Moyen Âge dans ce logis Logis de Barroux Airvault Catégories d’Évènement: Airvault

Deux-Sèvres Découverte de la vie de la petite noblesse et des paysans du Moyen Âge dans ce logis Logis de Barroux Airvault, 16 septembre 2023, Airvault. Découverte de la vie de la petite noblesse et des paysans du Moyen Âge dans ce logis 16 et 17 septembre Logis de Barroux 5 € à partir de 10 ans. Gratuit -10 ans. Entrée libre. Départ des visites guidées toutes les heures jusqu’à 17h. Durée : 1h30 à 2h. En visitant ce logis, vous pouvez admirer la cour d’honneur avec sa chapelle, son colombier, sa cuisine médiévale, le jardin et son four à pain. L’histoire du logis de Barroux est étroitement liée à notre région : guerre de religions, guerre de Vendée… dont il garde encore des traces. Logis de Barroux 2 impasse du Logis Barroux, 79600 Airvault Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 07 33 98 56 Logis du XIVe siècle restauré au XVIe siècle, cette maison forte a été marquée par les guerres de Religion et la guerre de Vendée. Des écuries, un pigeonnier et une chapelle forment avec son logis une cour d’une belle unité d’architecture. La chapelle demeure le trésor du logis par la beauté des peintures murales du XVIe siècle. Le logis est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1984. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Patrick Lallemand Détails Catégories d’Évènement: Airvault, Deux-Sèvres Autres Lieu Logis de Barroux Adresse 2 impasse du Logis Barroux, 79600 Airvault Ville Airvault Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Logis de Barroux Airvault

Logis de Barroux Airvault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/airvault/