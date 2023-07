Spectacle de trapèze à Laon : « De la mort qui tue » Logis abbatial de l’abbaye Saint-Martin Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Spectacle de trapèze à Laon : « De la mort qui tue » Logis abbatial de l’abbaye Saint-Martin Laon, 16 septembre 2023, Laon. Spectacle de trapèze à Laon : « De la mort qui tue » 16 et 17 septembre Logis abbatial de l’abbaye Saint-Martin Entrée libre A bout de bras, les pieds dans le vide, ce gang au cœur tendre chevauche le show et nous attrape au vol. Périlleux mais criant de vie !

Un spectale de la Compagnie Lady Cocktail . Logis abbatial de l’abbaye Saint-Martin Rue Marcelin Berthelot – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 22 86 74 http://www.ville-laon.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Morgane Minet 37 Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Logis abbatial de l'abbaye Saint-Martin Adresse Rue Marcelin Berthelot - 02000 Laon Ville Laon Departement Aisne Lieu Ville Logis abbatial de l'abbaye Saint-Martin Laon

Logis abbatial de l'abbaye Saint-Martin Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/