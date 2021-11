Logis 13 éco Besançon, 10 novembre 2021, Besançon.

Le Logis 13 est un appartement pédagogique qui propose des animations et des ateliers gratuits pour tous, dans le but de faire des économies et réduire notre impact sur l’environnement.

Découvrez le Logis 13 éco de façon ludique et originale, en participant aux ateliers « 13 ECO ».

– Atelier recyclage utile. (Bee-Wrap, produits ménagers, produits cosmétiques, sapin de noël en palette …)

– Atelier cuisine (Bonbons bio et végétaux, idées gourmandes pour les fêtes …)

– Et bien d’autres !

secretariat.devdurable@besancon.fr +33 3 81 87 85 67 https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/environnement/developpement-durable/le-developpement-durable-a-besancon/logis-13-eco/

