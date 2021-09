Logique des passions (titre provisoire) Nouveau Gare au Théâtre, 17 novembre 2022, Vitry-sur-Seine.

Ce spectacle invite le public à vivre ou revivre l’expérience de l’amour passionnel à travers l’expérience théâtrale immersive. Comment se manifeste l’état passionel dans une histoire amoureuse? Que se passe-il dans nos corps? Que ressent-on lors d’un coup de foudre, d’une rupture, etc..? Pourquoi plaisir et douleur se mêlent-ils dans la passion ? Quelle est la place du numérique et du virtuel dans l’amour passionnel aujourd’hui ? Et comment décrire et raconter nos sensations, ce que nous vivons lors de cet état si nébuleux. Ce projet prendra la forme d’une installation numérique et performance théâtrale immersive. Il mêlera plusieurs types de représentations (théâtre, création vidéo, création sonore, écriture textuelle) développant ainsi une écriture artistique transversale. Un espace sensible et sensitif sera dessiné, dans lequel il sera proposé au spectateur de s’immerger entièrement – comme à l’intérieur de ses propres émotions, de sa mémoire, de son corps. L’espace, intimiste et sans repères, fera appel aux sens : les spectateurs seront inclus dans un dispositif immersif à 360°, obscur, irréel. Comme dans une histoire passionnelle, ils se sentiront perdre pied, flotter, s’éloigner de la réalité.

Le Diptyque Collectif

