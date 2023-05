Logicaltramp Salle Pleyel, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 20h30 à 22h30

.Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans. payant

Infos pratiques, groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Tarifs : Carré Or : 96€ – Cat. 1 : 76€ – Cat.2 : 59€

A tribute to SUPERTRAMP en concert exceptionnel à Paris ! Venez revivre la magie des concerts du groupe au succès planétaire SUPERTRAMP

LOGICALTRAMP

A tribute to SUPERTRAMP en concert exceptionnel à Paris !

Venez revivre la magie des concerts du groupe au succès planétaire SUPERTRAMP !

Le groupe qui a révolutionné le rock par ses mélodies, ses voix, ses ruptures de rythme, son côté novateur avec une place particulière laissée au clavier et au saxophone, un style de rock progressif inimitable qui leur permet de vendre plus de 70 millions d’albums et qui influence et enchante aujourd’hui encore des générations entières.

Revivre cette magie et remonter le temps !

Défi relevé par le groupe LOGICALTRAMP, le tribute officiel de SUPERTRAMP qui célèbrera ses 20 ans lors d’un concert évènement à PARIS.

Un évènement marqué par la présence exceptionnelle de JOHN HELLIWELL, le saxophoniste de SUPERTRAMP en personne, une présence qui ravira tous les fans du groupe STAR.

LOGICALTRAMP a gagné ses lettres de noblesse grâce au mimétisme vocal époustouflant qu’il propose sur scène, au respect de la partition originelle et à la reconstitution parfaite des concerts et de l’esprit LIVE de SUPERTRAMP devenant ainsi le seul groupe adoubé aussi bien par Roger HODGSON que par John HELLIWELL.

Réentendre en live les tubes légendaires tels que “The Logical song”, “Breakfast in America”, “Goodbye stranger”, “Take the long way home », « It’s raining again » pour revivre l’esprit et le répertoire intemporel du célèbre groupe qui marqua à jamais l’histoire de la musique.

Un concert évènement à ne surtout pas manquer !

Salle Pleyel 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : 0321265294 https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/logicaltramp-billet/idmanif/552639

Richard Walter Productions / Haracom Logicaltramp, le 18 Novembre Salle Pleyel Paris