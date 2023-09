Visite commentée de l’opération de logements « Les jardins de Barbara » à Nantes Logements : « Les jardins de Barbara » Nantes, 14 octobre 2023, Nantes.

Visite commentée de l’opération de logements « Les jardins de Barbara » à Nantes Samedi 14 octobre, 10h30 Logements : « Les jardins de Barbara » La visite, d’une durée d’une heure à deux heures, est gratuite sous condition d’inscription (nombre de places limité). se présenter sur place, 5 minutes avant le début de la visite.

À l’occasion de la 8e édition des Journées nationales de l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous invite à découvrir des réalisations récentes sélectionnées dans le cadre du prix « Aperçus 2023 ».

Guidé par l’architecte, vous êtes invité à venir participer à la visite commentée de l’opération « les jardins de Barbara ».

Le projet de 23 logements porté par Nantes Métropole Habitat s’inscrit dans une démarche participative qui consiste à associer les futurs ménages locataires au processus du projet, depuis l’élaboration du programme, aux choix de la maîtrise d’œuvre jusqu’à la livraison. Le projet est imaginé comme « des villas urbaines » avec chacune un accès indépendant posées sur un espace de stationnement en Rez-de-chaussée. Le projet par un jeu de césures et de glissement, crée un lien entre le quartier pavillonnaire au sud et la ZAC et ses immeubles imposants au nord. Même si chaque logement est unique, le projet par son unité de matériaux et sa composition propose une douce homogénéité. L’allège des fenêtres basses (75cm) minimise les vis-à-vis vers les voisins. Des loggias vitrées offrent une pièce supplémentaire au logement comme un jardin d’hiver tout en modulant l’apport calorique solaire en fonction des saisons. Une pièce supplémentaire, à la fois cuisine et salle d’activités, est aménagée au rez-de-chaussée du volume le plus ouvert sur l’espace public. C’est le lieu partagé par les habitants. Le projet repose sur une démarche bioclimatique générale, et recourt dès que possible au mode constructif ossature bois.

D’après un texte de l’Atelier MIMA

Pour plus d’information : https://www.apercus44.fr/decouvrez-les-realisations/

Concepteurs : Atelier MIMA (mandataire)

Maitrise d’ouvrage : Nantes Métropole Habitat

Bureaux d’études : AREA ETUDES thermique fluides, ABAK structure, SYMBIANCE acoustique, AREA CANOPEE HQE, GESTIONBAT, ROUSSEAU construction bois

Photographe : Atelier MIMA

Logements : « Les jardins de Barbara » 2, 4, 6, 8, 10 Rue Gisèle Giraudeau, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue44.com/2023/09/04/journees-nationales-darchitectures-2023/ »}] [{« link »: « https://www.apercus44.fr/decouvrez-les-realisations/ »}] ZAC Erdre Porterie – Secteur des Vergers de Launay – 44300 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

Atelier MIMA