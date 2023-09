Visite commentée de l’opération de logements Les Loges à Saint-Nazaire Logement – les loges Saint-Nazaire, 14 octobre 2023, Saint-Nazaire.

Visite commentée de l’opération de logements Les Loges à Saint-Nazaire Samedi 14 octobre, 11h00 Logement – les loges La visite, d’une durée d’une à deux heures, est gratuite sous condition d’inscription (nombre de places limité). Se présenter sur place, 5 minutes avant le début de la visite.

À l’occasion de la 8e édition des Journées nationales de l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous invite à découvrir des réalisations récentes sélectionnées dans le cadre du prix départemental Aperçus 2023. Aux côtés de l’architecte, vous êtes invité à venir participer à la visite commentée de l’opération « Les Loges » par l’agence Vendredi architecture et urbanisme (mandataire).

« Le patrimoine immobilier de Silène permet la densification des espaces libres attenants aux opérations de logements préexistantes. L’enjeu pour cette extension de la résidence Coubertin est autant d’assurer la qualité de vie des futurs habitants que de préserver et incrémenter celle des résidents actuels.

Pour cela, la mise à distance des logements neufs et la maîtrise de leur hauteur permet d’éviter les co-visibilités et masques solaires autant que possible. L’ouverture des sols et la création d’un jardin collectif en cœur d’îlot augmente la place de la nature et offre un «plus» pour les résidents actuels.

Le programme se développe autour de logements intermédiaires, duplex et maisons groupées pour s’approcher de l’échelle de la maison individuelle, désir exprimé par les locataires et aspirants. La fragmentation du programme en une architecture aux volumes découpés évite l’effet de barre et valorise l’image de la résidence actuelle dans une logique de diversification.

La conception bioclimatique des logements est au service de la qualité de vie : plaisir de lézarder sur une terrasse ensoleillée, ensoleillement à différents moments de la journée… Par ailleurs, le développement de dispositifs architecturaux et paysagers tels que les loggias, le décalages des volumes et les pare-vues préservent l’intimité des résidents actuels et futurs.. »

Texte: Vendredi architecture et urbanisme

Pour plus d’information : https://www.apercus44.fr/decouvrez-les-realisations/

La visite, d’une à deux heures, est gratuite et sur inscription. Se présenter 5 minutes avant le début de la visite à l’adresse du RDV.

Architectes et maitres d’ouvrage seront présents pour vous guider dans cette visite et répondre à vos questions.

Concepteurs : Vendredi architecture et urbanisme, De Long en Large paysagistes

Maîtrise d’ouvrage : Silène

Bureaux d’études : ECMS, ALS, AIREO, A2i infra

Photographe : François Dantart

Logement – les loges 18 rue Louis Thénard, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Cité Scolaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

© François Dantart