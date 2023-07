Partez à la découverte d’une loge maçonnique Loge maçonnique Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Partez à la découverte d’une loge maçonnique Loge maçonnique Mulhouse, 17 septembre 2023, Mulhouse. Partez à la découverte d’une loge maçonnique Dimanche 17 septembre, 09h00, 11h00, 14h00, 16h00 Loge maçonnique Sur inscription par téléphone ou courriel Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de la franc-maçonnerie, lors d’une visite exceptionnelle de cette loge unique, comptée parmi les plus belles de France. Découvrez ses valeurs appartenant au patrimoine vivant, ainsi que son mobilier d’époque. Loge maçonnique 14, rue d’Alsace 68100 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est 0682598026 mailto:cpc-mulhouse-jdp@protonmail.com La franc-maçonnerie joue

un rôle primordial dans

le développement de

Mulhouse au XIXe siècle.

Les grands capitaines

d’industrie fondent en

1809 la loge La Parfaite

Harmonie, puis quelques

temps après, la Société

industrielle, dont nombre

d’entre eux sont membres

et qui sera à l’origine de

nombreuses initiatives. Tramways, parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Cercle Philosophique et Culturel de Mulhouse Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Loge maçonnique Adresse 14, rue d'Alsace 68100 Mulhouse Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Loge maçonnique Mulhouse

Loge maçonnique Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/