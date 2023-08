Visite guidée de la loge maçonnique « Les vrais amis n° 429 » Loge maçonnique « Les vrais amis n° 429 » Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Visite guidée de la loge maçonnique « Les vrais amis n° 429 » 16 et 17 septembre Loge maçonnique « Les vrais amis n° 429 » Sur inscription

Le temple maçonnique de Chalon-sur-Saône ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Des visites commentées de 30 minutes sont prévues le samedi à 16h, 16h45, 17h30, 18h15, 19h, 19h45, 20h30 et 21h15, et le dimanche à 10h, 10h45, 11h30, 15h, 15h45, 16h30, 17h15, 18h, 18h45, 19h30 et 20h15.

Loge maçonnique « Les vrais amis n° 429 » 46 Grande Rue, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 98 39 85 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:45:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:45:00+02:00

© Daniel Deriot