Exposition sur la Franc Maçonnerie du 18 au 21ème siècle Loge maçonnique d’Hyères Hyères, 16 septembre 2023, Hyères.

Exposition sur la Franc Maçonnerie du 18 au 21ème siècle 16 et 17 septembre Loge maçonnique d’Hyères Entrée Libre

Découverte de la Franc Maçonnerie d’aujourd’hui et de ses racines

Exposition d’images, de diplômes d’époque du 18 et 19ème siècle, tableaux de loges, décors maçonniques avec explications sur la Franc Maconnerie d’hier et d’aujourd’hui.

Loge maçonnique d’Hyères 15 rue de la république 83400 HYERES Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0681170437 https://www.glsrep.fr [{« type »: « email », « value »: « lesj-hyu00e8res@glsrep.fr »}] Découverte d’une Loge Maçonnique parking public Clémenceau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Eric Romand Les Ecossais de Saint Jean