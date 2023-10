Ciné débat Les croisades, mythes et réalités! Loft Cinémas Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Ciné débat Les croisades, mythes et réalités! Loft Cinémas Châtellerault, 20 octobre 2023, Châtellerault. Ciné débat Les croisades, mythes et réalités! Vendredi 20 octobre, 19h30 Loft Cinémas 7€ tarif réduit 5€ moins de 18 ans Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Qu’est ce qui est vrai, qu’est ce qui est faux dans ce film et que nous apprennent les dernières études historiques sur les croisades? La prétendue guerre sainte a-t-elle toujours fait l’unanimité?

Auteur du livre « Des chrétiens contre les croisades », Martin Aurell nous fera partager ses découvertes avec la passion et la simplicité qui le caractérisent

Projection organisée avec l’association La Tour de Marmande dans le cadre de VOX le Moyen Âge nous parle.

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault

