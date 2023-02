Ciné-Choeur Loft Cinémas Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

80 choristes de l’association A VOUS DE JOUER !, direction Aurélien POYANT, vous invitent à redécouvrir les plus grands thèmes de musique de film sous une forme originale. handicap moteur mi Loft Cinémas 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault La Renaitrie Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “http://loftcinemas.com/FR/fiche-film-cinema/Memsx0621HC00832662/cine-choeur.html”}] Après deux représentations à guichet fermé en décembre et janvier, le concert-spectacle sera donné une 3ème fois ce dimanche 19 mars à 15heures au cinéma Le Loft de Châtellerault.

Immersion au cœur du son et de l’image avec… Ciné-Chœur ! Ciné-Chœur ? C’est un concert-spectacle de chant-choral (80 choristes) qui vous fera voyager à travers différents genres cinématographiques sous une forme originale… Vous aimez le cinéma ? Vous aimez la musique ? Venez (re)découvrir les plus grandes musiques de film, de Morricone à Vangelis… Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, ouvrez grand les yeux… et les oreilles… et si le cœur vous en dit, vous pourrez participer aussi ! ATTENTION, nombre de places limitées. Réservations conseillées : directement à l’accueil du cinéma ou en cliquant sur ce lien : http://loftcinemas.com/FR/fiche-film-cinema/Memsx0621HC00832662/cine-choeur.html

