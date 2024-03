L’ofrenda pour se souvenir des morts Musée de Bretagne Rennes, samedi 16 mars 2024.

L’ofrenda pour se souvenir des morts Événement des Champs Libres Samedi 16 mars, 15h00, 18h00 Musée de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T18:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Chaque année dans le hall des Champs Libres, le groupe 4C du goûter en espagnol prépare au mois de novembre une « ofrenda » pour se souvenir de ses morts. On y dépose les photos des personnes disparues mais également des boissons, de la nourriture, des bougies et des fleurs. Le groupe a également installé un autel des morts dans l’exposition Mourir, quelle histoire ! Venez échanger avec eux et découvrir cette tradition.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne

Mourir_histoire