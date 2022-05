Lofofora + M.A.C.H.Os Creil, 25 mai 2022, Creil.

Lofofora + M.A.C.H.Os Creil

2022-05-25 20:30:00 – 2022-05-25 23:30:00

Creil Oise

13 Depuis maintenant 30 ans, Lofofora parle à notre inconscient rock. Ils dézinguent une à une les aberrations de cette époque et les absurdités d’un monde dans lequel ils tiennent le cap de l’alternative. Lofofora persiste et signe pour ce qu’il faut considérer comme un sacerdoce, une mission : maintenir l’idée que l’art et la musique sont et doivent rester au premier rang, le miroir d’un monde et de ses sociétés.

C’est sur les planches que tout se passe, M.A.C.H.Os dévore les moindres espaces sur scène et met toute son énergie et sa passion au profit d’un set ravageur. Le mot d’ordre : faire plaisir au public et se faire plaisir.

+33 3 44 72 21 40 http://www.gam-creil.fr/

Olivier Ducruix

Creil

