LOFOFORA + LOTUS TITAN Toulouse, 11 juin 2022

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

2022-06-11 20:00:00 – 2022-06-11 23:59:00

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

22 EUR 22 Metal – France

Véritable phœnix de la rage, Lofofora persiste et signe pour ce qu’il faut considérer comme un sacerdoce, une mission : maintenir l’idée que l’art – et la musique au premier rang – est, et doit rester, le miroir d’un monde et de ses sociétés.

A l’occasion de la sortie de leur nouvel EP “OMNIA VANITAS” sorti au printemps 2022, LOFOFORA vous donne RDV pour une découverte live !

Rock libre & Poésie – France

Telle est la musique de LOTUS TITAN comme autant de facettes d’une Existence.

Au travers de textes poétiques francophones et d’une musique brute, le quartet s’aventure dans un voyage introspectif, parfois douloureux, parfois jouissif, éprouvant mais résolument optimiste.

Lofofora, vétéran de la scène metal française, est le parrain de beaucoup de groupes français.

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

