Le Metronum, le samedi 11 juin à 20:00

Noiser en accord avec BASE Productions présente : Lofofora ——– ### (Metal – France) [https://www.facebook.com/Lofofora](https://www.facebook.com/Lofofora) [https://www.instagram.com/lofoforaofficiel/](https://www.instagram.com/lofoforaofficiel/) [https://www.lofofora.com/](https://www.lofofora.com/) Est-il encore besoin de présenter Lofofora ? Le groupe tire son nom du peyotl, le fameux cactus hallucinogène mexicain. Trente ans après ses débuts, Lofofora, vétéran de la scène Metal française, mais toujours prêt à combattre, est devenu grâce à son Metal incisif, tant par la musique que les paroles, le parrain de beaucoup de groupes français. À l’aube des années 90, Reuno (chant), Phil (basse), Edgar (batterie) et Pascal (guitare) développent l’identité et le son du groupe, à coup de titres engagés et militants sur fond de fusion d’éléments punk, hardcore et metal. Depuis, Lofofora essaime, créé, expérimente ce composé de metal-punk aux embruns groove et doté de conscience, qui parle à nos ventres rock et nos âmes citoyennes, ils dézinguent une à une les aberrations de cette époque et les absurdités d’un monde dans lequel ils tiennent le cap de l’alternative. Trois décennies de résistance, qui relèvent autant de la vocation musicale que de la certitude idéologique. Véritable phœnix de la rage, Lofofora persiste et signe pour ce qu’il faut considérer comme un sacerdoce, une mission : maintenir l’idée que l’art – et la musique au premier rang – est, et doit rester, le miroir d’un monde et de ses sociétés. A l’occasion de la sortie de leur nouvel EP “OMNIA VANITAS” sorti au printemps 2022, LOFOFORA vous donne RDV pour une découverte live ! Lotus Titan ———– ### (Rock libre & Poésie – France) [https://www.facebook.com/LotusTitan](https://www.facebook.com/LotusTitan) [https://www.instagram.com/lotustitan/](https://www.instagram.com/lotustitan/) [https://lotustitan.fr/](https://lotustitan.fr/) Telle est la musique de LOTUS TITAN comme autant de facettes d’une Existence. Au travers de textes poétiques francophones et d’une musique brute, le quartet s’aventure dans un voyage introspectif, parfois douloureux, parfois jouissif, éprouvant mais résolument optimiste. Malgré la chute et le déluge, lutter contre les vents ou comment, tel le lotus, naître de la boue pour devenir une fleur éclatante. Lotus Titan casse les codes du Rock en empruntant aux musiques urbaines, progressives et de transe.Portés par un art poétique intense et un son puissant, le quartet explore de nouveaux territoires sonores, s’aventure dans des formes musicales audacieuses et accompagne l’auditoire à travers un récit. L’écriture, exclusivement francophone, évoque un parcours de vie, un élan spirituel. Les mots sont déployés comme une matière sonore. La confrontation entre texte et musique crée des images, des sensations, des atmosphères propres à chaque titre. Dans ce décor, David Lynch a rendez-vous avec Meshuggah tandis que Pink Floyd, Rimbaud et Patti Smith comptent les étoiles… Julie Castel Jordy: texte, voix, clavier, thérémine / Dimitri Kogane: batterie / William Laudinat: trompette, clavier / Gérald Gimenez: composition, guitare / Arthur Ower: son. ► Ouverture des portes à 19h30 ► Billetterie : [[https://noiser.festik.net/lofofora-et-lotus-titan-le-metronum/1](https://noiser.festik.net/lofofora-et-lotus-titan-le-metronum/1)](https://noiser.festik.net/lofofora-et-lotus-titan-le-metronum/1)

22€ (hors FDL) – billetterie : https://noiser.festik.net/lofofora-et-lotus-titan-le-metronum/1

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T20:00:00 2022-06-11T23:59:00