14 14 EUR Vendredi 18 Mars 2022 à partir de 20h30

Brainans : Grande Salle

Ouverture 20h30 / Début 21h

LOFOFORA

Trente ans que Lofofora essaime, créé, expérimente ce composé de métal-punk aux embruns groove et doté de conscience. Depuis sa naissance, Lofofora parle à nos ventres rock et nos âmes citoyennes. Plus de trente ans qu’ils épluchent une à une les aberrations de cette époque et les absurdités d’un monde dans lequel ils tiennent le cap de l’alternative.

Trois décennies de résistance, qui relèvent autant de la vocation musicale que de la certitude idéologique.

Véritable phœnix de la rage, Lofofora persiste et signe pour ce qu’il faut considérer comme un sacerdoce, une mission : maintenir l’idée que l’art – et la musique au premier rang – est, et doit rester, le miroir d’un monde et de ses sociétés.

Ils reviennent une nouvelle fois au Moulin avec leur nouvel EP « Omnia Vanitas » !

KOUETT

Des guitares aux riffs appuyés, une plume poétique teintée d’autodérision craché par une voix griffée et habitée, c’est Kouett ! Ce quatuor blasphème dans un rock en français énergique aux accents grungy et solos magnétiques, qui réconciliera et réconfortera sans conteste les orphelins de la génération de Nirvana, Noir Désir, avec les nostalgiques du psychédélisme de Pink Floyd.

Réservation possible sur le site internet du Moulin de Brainans

accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/lofofora-1ere-partie/

