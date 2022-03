Lofofora + Invité Halle Verriere, 8 avril 2022, Meisenthal.

Lofofora + Invité

Halle Verriere, le vendredi 8 avril à 20:00

Trente ans que Lofofora essaime, crée, expérimente ce composé de metal-punk aux embruns groove et doté de conscience. Depuis sa naissance, Lofofora parle à nos ventres rock et nos âmes citoyennes. Plus de trente ans qu’ils dézinguent une à une les aberrations de cette époque et les absurdités d’un monde dans lequel ils tiennent le cap de l’alternative. Trois décennies de résistance, qui relèvent autant de la vocation musicale que de la certitude idéologique. Véritable phœnix de la rage, Lofofora persiste et signe pour ce qu’il faut considérer comme un sacerdoce, une mission : maintenir l’idée que l’art – et la musique au premier rang – est, et doit rester, le miroir d’un monde et de ses sociétés. Le nouvel EP « Omnia Vanitas » paraitra au printemps 2022 . A cette occasion, Lofofora sera en concert exceptionnel à la Halle Verrière le 8 avril 2022 ! Mise à disposition ou vente de casque anti-bruit pour enfant sur place, les soirs des concerts. TARIFS hors frais de location Prévente : 17€ Soir : 20€ Tarifs réduits (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité) : 14€ – 14 ans accompagné d’un adulte payant : 10€

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle



