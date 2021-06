L’Offrande Musicale à l’Abbaye de l’Escaladieu – Fanny Ardant et Gérard Caussé Bonnemazon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bonnemazon.

L’Offrande Musicale à l’Abbaye de l’Escaladieu – Fanny Ardant et Gérard Caussé 2021-07-03 – 2021-07-03 D938 BONNEMAZON

Bonnemazon Hautes-Pyrénées Bonnemazon

Une soirée musique et littérature dans la magnifique abbaye cistercienne de l’Escaladieu. Le festival de L’Offrande Musicale organise une rencontre au sommet entre deux éminentes figures artistiques qui entremêlent baroque et post-romantisme pour nous offrir des moments d’une rare intensité. Un précipité chimique fumant entre la sérénité de Bach et la passion brûlante de Rilke, entre baroque et post-romantisme, entre l’ordre de Gérard Caussé et la ferveur de Fanny Ardant.

Programme de la soirée :

19h – Conférence « Une abbaye cistercienne : l’Abbaye de l’Escaladieu » par Thibault de Rouvray, chargé de mission inventaire au Département des Hautes-Pyrénées

20h – Concert de Fanny Ardant et Gérard Caussé

A l’issue du concert – Dîner gastronomique préparé par La Ronde des Mousquetaires, la brigade des grand(e)s chef(fe)s gascon(ne)s

La soirée se déroule intégralement à l’Abbaye de l’Escaladieu.

contact@loffrandemusicale.fr https://loffrandemusicale.fr/

Billetterie en ligne sur le site du festival