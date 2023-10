Anniversaire de l’Officine L’Officine Roubaix, 27 octobre 2023, Roubaix.

Anniversaire de l’Officine Vendredi 27 octobre, 19h00 L’Officine Entrée libre

Un an de rencontres et de découvertes.

Voila qui se fête ! Venez apporter votre soutien à notre expérience pilote pour la redynamisation commerciale de la rue du Vieil Abreuvoir, vendredi 27 octobre.

A partir de 19h et jusqu’à 21h, pot d’anniversaire en présence de nos créateurs et il y a des nouveaux exposants qui méritent le détour ! Ils vous offriront 10% de remise pour cette journée exceptionnelle.

A vendredi !!!

L’Officine 22 rue du Vieil Abreuvoir, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/1D0MzsBqo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:00:00+02:00

