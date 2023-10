Atelier gravure de fantôme l’Officine-Laboratoire de créateurs Roubaix, 28 octobre 2023, Roubaix.

Atelier gravure de fantôme Samedi 28 octobre, 14h00 l’Officine-Laboratoire de créateurs sur réservation, avec une entrée à 25 €

Samedi 28 octobre | 14h-16h00

Atelier gravure de fantôme

> Tout public (dès 10 ans accompagnés)

Ce stage sera l’occasion de (re)découvrir la linogravure sous un format ludique à l’occasion d’Halloween !

Viens graver ton fantôme et repars avec plusieurs impressions pour les accrocher partout où tu veux ou l’assembler sous forme de guirlande.

Tu pourras choisir le type de fantôme parmi une sélection et l’imaginer au gré de tes envies !

25 euros tout compris ( plaque de linoléum, fantômes prédécoupés, gouges, encre, crayon etc)

Inscription sur à l’adresse mail suivante : hello@serendipity-studio.fr

⚠️ Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier si moins de 3 inscriptions.

On se retrouve à la boutique de créateur L’officine au 22 Rue Vieil Abreuvoir, 59100 Roubaix.

l’Officine-Laboratoire de créateurs 22 rue du vieil Abreuvoir, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hello@serendipity-studio.fr »}] [{« link »: « mailto:hello@serendipity-studio.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:00:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:00:00+02:00

atelier gravure

Marion Lasquellec