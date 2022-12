L’Officine, boutique de créateurs, t’offre un bracelet l’Officine-Laboratoire de créateurs Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

L’Officine, boutique de créateurs, t’offre un bracelet l’Officine-Laboratoire de créateurs, 21 décembre 2022, Roubaix. L’Officine, boutique de créateurs, t’offre un bracelet Mercredi 21 décembre, 14h00 l’Officine-Laboratoire de créateurs

participation libre,

L’Officine, boutique de créateurs, t’offre un bracelet l’Officine-Laboratoire de créateurs 22 rue du vieil Abreuvoir, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Pour les fêtes de Noël, l’Officine, boutique de créateurs, t’offre un bracelet !

Si tu passes à l’Officine ce mercredi 21 décembre, entre 14 et 17h, nous te proposons de fabriquer ton bracelet.

Tu pourras choisir parmi un large choix de perles mises à ta disposition. Avec tes perles, tu réaliseras ton bracelet monté sur un fil élastique.

Profite de l’occasion et viens nous voir.

Nous sommes juste à côté de la grande place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:00:00+01:00

2022-12-21T17:00:00+01:00 Murielle BONIN

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu l'Officine-Laboratoire de créateurs Adresse 22 rue du vieil Abreuvoir, 59100 Roubaix Centre Ville Roubaix Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville l'Officine-Laboratoire de créateurs Roubaix Departement Nord

l'Officine-Laboratoire de créateurs Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

L’Officine, boutique de créateurs, t’offre un bracelet l’Officine-Laboratoire de créateurs 2022-12-21 was last modified: by L’Officine, boutique de créateurs, t’offre un bracelet l’Officine-Laboratoire de créateurs l'Officine-Laboratoire de créateurs 21 décembre 2022 l'Officine-Laboratoire de créateurs Roubaix roubaix

Roubaix Nord