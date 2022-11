Atelier Céramique l’Officine-Laboratoire de créateurs Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier Céramique l’Officine-Laboratoire de créateurs, 19 novembre 2022, Roubaix. Atelier Céramique 19 – 26 novembre l’Officine-Laboratoire de créateurs

1 heure / 15€ par personne

Atelier Céramique l’Officine-Laboratoire de créateurs 22 rue du vieil Abreuvoir, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Je te propose un atelier céramique afin de réaliser tes décorations pour Noël.

Tu pourras créer selon ton inspiration des suspensions pour ton sapin et des décorations pour ta table de fête.

Après l’atelier, tes réalisations seront à haute température après quelques jours de séchage. Tu les récupéreras sous 10 jours à l’Officine.

Le matériel et la cuisson des pièces sont inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00 Murielle BONIN

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu l'Officine-Laboratoire de créateurs Adresse 22 rue du vieil Abreuvoir, 59100 Roubaix Centre Ville Roubaix Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville l'Officine-Laboratoire de créateurs Roubaix Departement Nord

l'Officine-Laboratoire de créateurs Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Atelier Céramique l’Officine-Laboratoire de créateurs 2022-11-19 was last modified: by Atelier Céramique l’Officine-Laboratoire de créateurs l'Officine-Laboratoire de créateurs 19 novembre 2022 l'Officine-Laboratoire de créateurs Roubaix roubaix

Roubaix Nord