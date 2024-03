L’office de tourisme fête le printemps Salle des fêtes Saint-Junien, lundi 8 avril 2024.

L’office de tourisme fête le printemps Salle des fêtes Saint-Junien Haute-Vienne

L’Office de tourisme Porte Océane du Limousin vous invite! A 17h, venez fêter le début de la saison 2024 en découvrant le programme des grands événements du territoire, grâce aux associations et structures touristiques présentes. A partir de 18h, un blind test musical vous sera proposé en équipe. Enfin à 19h, on vous invite à rester à notre Assemblée Générale pour découvrir nos actions et notre fonctionnement. On vous attend nombreux! Evénement gratuit. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 16:30:00

fin : 2024-04-08 19:00:00

Salle des fêtes 6 Place Joseph Théophile Deffuas

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@poltourisme.fr

L’événement L’office de tourisme fête le printemps Saint-Junien a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Porte Océane du Limousin