L’office de tourisme Coeur du Bassin Fête Noël Mios

2021-12-04 – 2021-12-18

Mios Gironde L’office de tourisme vous ouvre ses portes à Mios pour vous aider à préparer vos cadeaux de Noël :

boutique éphémère, ateliers et animations en famille… Participez à notre jeu de Noël pour tenter de gagner des produits boutique. Rencontrez de vos créateurs locaux : ZD La Chouette, La ptite Case, Atelier Patinage Couture, N.CC, La petite baigneuse. Temps fort le Mercredi 15 de 15h à 17h où vous êtes conviés a un « Café créateurs ». Ateliers (inscription obligatoire 0557706756) :

Mercredi 08 de 15h à 17h : Atelier de Linogravure pour enfant. Dés 8 ans. 15€/enfant

Samedi 11 de 10h à 12h : Atelier floral pour adulte avec Lumière végétale. 35€/personne

Mercredi 15 de 10h à 12h : Animation « Noël dans la nature ». Dés 6 ans. Gratuit

Samedi 18 de 10h à 12h : Animation « l’Hiver et ses symboles ». Dés 3 ans. Gratuit

