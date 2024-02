L’Office de la culture de Domme le Petit Prince Domme, vendredi 16 février 2024.

L’office de la Culture de Domme vous propose un spectacle

Vendredi 16 février à 20h30, salle de la Rode à Domme

La Compagnie l’oiseau Tonnerre interprètera « le petit prince » de Saint Exupéry

Entrées 18€ et 15€ pour les adhérents, gratuit jusqu’à 16 ans

Renseignements et réservations: 05 53 29 01 91 et www.office-culture-domme.com .

Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

