Domme Domme Domme, Dordogne L’office de la Culture de Domme: conférence de Michel Ozanne sur son grand père Louis-Charles Watelin, archéologue sarladais Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Dordogne

L’office de la Culture de Domme: conférence de Michel Ozanne sur son grand père Louis-Charles Watelin, archéologue sarladais Domme, 22 octobre 2021, Domme. L’office de la Culture de Domme: conférence de Michel Ozanne sur son grand père Louis-Charles Watelin, archéologue sarladais 2021-10-22 – 2021-10-22 Salle de la Rode Domme

Domme Dordogne Domme L’Office de la Culture de Domme: Michel Ozanne pour une Conférence sur son grand père: Louis -Charles Watelin le

vendredi 22 octobre à 20h30, salle de la Rode à Domme

“Louis Charles Watelin un archéologue sarladais autour du monde” Ce sarladais, héritier du château de Campagnac, parcourut le monde pour

effectuer des fouilles notamment en Mésopotamie où il travailla de 1998 à 1902 et de 1926 à 1934.

Michel Ozanne puisant dans les archives familiales nous fera découvrir ce personnage grâce à une centaine de photos d’époque, retraçant ces fouilles ainsi que la traversée à cheval de l’Iran en 1902, avec, aussi, la découverte du code d’Hammourabi en 1902 qui eut la même importance que la découverte de la pierre de Rosette en Egypte pour la compréhension de langues mésopotamiennes.

Entrée Libre- Pas de réservation L’Office de la Culture de Domme: Michel Ozanne pour une Conférence sur son grand père: Louis -Charles Watelin le

vendredi 22 octobre à 20h30, salle de la Rode à Domme

Louis Charles Watelin un archéologue sarladais autour du monde”

Entrée Libre- Pas de réservation +33 5 53 29 01 91 L’Office de la Culture de Domme: Michel Ozanne pour une Conférence sur son grand père: Louis -Charles Watelin le

vendredi 22 octobre à 20h30, salle de la Rode à Domme

“Louis Charles Watelin un archéologue sarladais autour du monde” Ce sarladais, héritier du château de Campagnac, parcourut le monde pour

effectuer des fouilles notamment en Mésopotamie où il travailla de 1998 à 1902 et de 1926 à 1934.

Michel Ozanne puisant dans les archives familiales nous fera découvrir ce personnage grâce à une centaine de photos d’époque, retraçant ces fouilles ainsi que la traversée à cheval de l’Iran en 1902, avec, aussi, la découverte du code d’Hammourabi en 1902 qui eut la même importance que la découverte de la pierre de Rosette en Egypte pour la compréhension de langues mésopotamiennes.

Entrée Libre- Pas de réservation OCD dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Domme, Dordogne Autres Lieu Domme Adresse Salle de la Rode Domme Ville Domme lieuville 44.80125#1.21439