Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy L’association Culture et Communication invite Jean-Paul van LITH, artiste pluridisciplinaire. Il travaille la céramique, le cristal, le verre et le métal dans son atelier de Biot où il est installé depuis 1974. Par ailleurs, il peint, sculpte et écrit.

Il a publié deux ouvrages exceptionnels:Céramique. Dictionnaire encyclopédique en 2000 (Éditions de l’Amateur), ainsi qu’un Dictionnaire du verre – Tradition et patrimoine (Éditions Vial) en 2016. Son œuvre a fait l’objet, en 1991, d’une rétrospective au Musée National de Céramique à Sèvres et ses créations sont exposées dans le monde entier. Programme:

– conférence: histoire des industries verrières en Lorraine

– parcours de l’artiste illustré de projections

– collation et échanges avec le public +33 6 15 41 98 84 http://associationculturecom.blogspot.fr/ photo de Jean-Paul van Lith

