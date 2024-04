L’oeuvre d’un jour Les Moutiers-en-Retz, samedi 7 septembre 2024.

L’oeuvre d’un jour Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

5ème édition de « L’oeuvre d’un jour » aux Moutiers-en-Retz : le rendez-vous des artistes amateurs et/ou professionnels !

Cette journée a pour but de promouvoir la création artistique, créer un temps de rencontre entre les artistes et le public, avec pour cadre le joli village des Moutiers.



Le programme de la journée

de 8h et 8h30 inscriptions des artistes (stand place de l’église Madame)

de 10h et 15h chaque participant s’installe où il souhaite sur la commune des Moutiers

à 15h tous les participants exposent leur œuvre dans le jardin de la Mairie, permettant ainsi au public de déambuler d’œuvre en œuvre

de 15h et 17h vote du public pour désigner l’œuvre du jour !

de 15h à 17h au centre du jardin, à tour de rôle, les participants qui le souhaitent peuvent venir produire une œuvre collective sur une grande toile

à 17 h le nom du gagnant sera dévoilé et un prix lui sera remis

Informations pratiques

chaque participant utilise son propre matériel

cette animation est ouverte à tous, amateurs ou professionnels, peintres, sculpteurs, graphistes, etc.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 08:00:00

fin : 2024-09-07 17:00:00

Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

