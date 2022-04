L’OEUVRE D’UN JOUR

2022-09-11 08:00:00 – 2022-09-11 17:00:00 La municipalité des Moutiers-en-Retz organise cette journée pour promouvoir la création artistique, créer un temps de rencontre entre les artistes et le public, dans son univers de la campagne à la mer et de son patrimoine culturel particulier.

Cette animation est ouverte à tous publics, amateurs ou professionnels, peintres, sculpteurs, graphistes.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE • Entre 8h et 8h30

Inscriptions – Place de l’église Madame • Entre 10h et 15h

Chaque participant s’installe où il veut dans la commune pour créer son œuvre. • A 15h

Les participants exposent leur œuvre sur le pourtour du jardin de la Mairie, permettant ainsi au public de déambuler d’œuvre en œuvre. Des grilles et des tables sont installées par la municipalité. • Entre 15h et 17h

Le public vote pour désigner l’œuvre du jour. Au centre du jardin, à tour de rôle, les participants qui le souhaitent peuvent venir produire une œuvre collective sur une grande toile qui pourra ensuite être exposée en mairie. • 17 h

Remise du prix suivie d’un moment de convivialité Matériel

A l'exception du support et des outils utiles pour l'œuvre collective, chaque participant utilise son propre matériel. L'organisateur ne prend pas en charge l'assurance du matériel et des œuvres.

