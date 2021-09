L’oeuvre du café : retour sur la Biennale Ephémères Bergerac, 14 septembre 2021, Bergerac.

Bergerac Dordogne

Cette année, le Musée du Tabac est partenaire de l’association Les rives de l’Art et a intégré ce parcours d’art contemporain exceptionnel.

Dans ses deux salles d’expositions temporaires, les œuvres de Coline Gaulot et Henri Guitton cohabitent et donnent naissance à un dialogue de formes et de récits inédits et étonnants.

Musée du Tabac

