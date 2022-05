L’œuvre de Manoel de Oliveira : une méditation sur le passé du Portugal Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 4 juin 2022, Fontainebleau.

L’œuvre de Manoel de Oliveira : une méditation sur le passé du Portugal

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, le samedi 4 juin à 12:30

Le cinéaste Manoel de Oliveira (1908-2015) est l’un des créateurs portugais les plus importants des XXe et XXIe siècles. Dans la dernière partie de son œuvre, à partir de _Non, ou la vaine gloire de commander_ (1990), il a développé une réflexion riche et complexe sur l’Histoire du Portugal. Sous l’angle de la reconstitution ou en confrontant mythes anciens et inquiétudes contemporaines, il n’a cessé d’interroger la part de fiction à l’œuvre dans la représentation de l’Histoire de son pays. _Le Vieillard du Restelo_ (_O Velho do Restelo_), Manoel de Oliveira, 2014 © Epicentre Films

