L’oeuvre de Henry Bernard : l’Université et l’église Saint-Julien Caen, 29 avril 2022, Caen.

L’oeuvre de Henry Bernard : l’Université et l’église Saint-Julien Université de Caen Devant la sculpture du Phénix Caen

2022-04-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-29 16:00:00 16:00:00 Université de Caen Devant la sculpture du Phénix

Caen Calvados Caen

Deux œuvres majeures de Henry Bernard, premier grand Prix de Rome et auteur de la maison de la Radio à Paris.

Au moment de la Reconstruction, l’architecture française est à la recherche d’un nouveau souffle. L’université concilie la monumentalité classique aux techniques les plus novatrices du béton armé, tandis que l’église Saint-Julien invente un espace entièrement nouveau, au service d’une liturgie renouvelée.

Une visite menée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible sur présentation du pass sanitaire et port du masque, selon législation en vigueur.

