L'œuvre d'Artemisia Gentileschi | Conférence Fouesnant, 8 mars 2022

2022-03-08 – 2022-03-08 l’Archipel 1 Rue des Îles

Conférence de Charlotte de Malet

Si les femmes peintres sont à l’honneur depuis quelques années, Artemisia Gentileschi est bien la première à avoir percé « le plafond de verre » de la notoriété, de son vivant au XVIIe siècle, puis de nouveau à partir des années 1960.

Partons à la découverte de cette fille de peintre à la formation très aboutie, de cette femme hors du commun, de cette artiste de talent dont les œuvres étaient recherchées par les princes de l’Europe, qui sut se forger une carrière et un destin dans un environnement artistique très masculin et très riche.

Diplômée de l’Ecole du Louvre et d’un master d’histoire, conférencière des Musées nationaux (devenue ensuite guide-conférencière), Charlotte de Malet donne des cours d’histoire de l’art, accompagne des voyages et réalise des visites guidées auprès de nombreux auditoires. Ses deux grandes spécialités sont l’Antiquité grecque et romaine ainsi que la peinture occidentale notamment à la Renaissance et au XVIIe siècle.

