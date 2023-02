L’OEUF ET LA POULE ESPACE CULTUREL “LES QUATRE VENTS” ROUZIERS DE TOURAINE Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Rouziers-de-Touraine

L’OEUF ET LA POULE ESPACE CULTUREL “LES QUATRE VENTS”, 25 mars 2023, ROUZIERS DE TOURAINE. L’OEUF ET LA POULE ESPACE CULTUREL “LES QUATRE VENTS”. Un spectacle à la date du 2023-03-25 (2023-03-25 au ) 17:00. Tarif : 6.8 à 6.8 euros. CC GATINE-CHOISILLES-PAYS DE RACAN présente ce spectacle Antonin a quatre ans et se demande pourquoi le ventre de sa mère gonfle comme ça, comme si sonpère lui soufflait tous les jours dans le ventre. Ce n’est pas normal !Il pose alors la question à son père. Le père appelle la mère à la rescousse mais c’est à luiqu’Antonin a posé la question, c’est une affaire d’homme, dit- elle. Zut !Le père est bien embêté et va d’images en images pour tenter de donner une réponse claire etpoétique à Antonin.Mais ce n’est pas si simple d’expliquer à Antonin qu’il va bientôt avoir un petit frère et, surtout,comment il est arrivé dans le ventre de sa mère. Votre billet est ici ESPACE CULTUREL “LES QUATRE VENTS” ROUZIERS DE TOURAINE RD2 – LES BLOURDIERS Indre-et-Loire CC GATINE-CHOISILLES-PAYS DE RACAN présente ce spectacle Antonin a quatre ans et se demande pourquoi le ventre de sa mère gonfle comme ça, comme si son père lui soufflait tous les jours dans le ventre. Ce n’est pas normal ! Il pose alors la question à son père. Le père appelle la mère à la rescousse mais c’est à lui qu’Antonin a posé la question, c’est une affaire d’homme, dit- elle. Zut ! Le père est bien embêté et va d’images en images pour tenter de donner une réponse claire et poétique à Antonin. Mais ce n’est pas si simple d’expliquer à Antonin qu’il va bientôt avoir un petit frère et, surtout, comment il est arrivé dans le ventre de sa mère. . EUR6.8 6.8 euros Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Rouziers-de-Touraine Autres Lieu ESPACE CULTUREL "LES QUATRE VENTS" Adresse RD2 - LES BLOURDIERS Ville ROUZIERS DE TOURAINE Tarif 6.8-6.8 lieuville ESPACE CULTUREL "LES QUATRE VENTS" ROUZIERS DE TOURAINE Departement Indre-et-Loire

ESPACE CULTUREL "LES QUATRE VENTS" ROUZIERS DE TOURAINE Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouziers-de-touraine/

L’OEUF ET LA POULE ESPACE CULTUREL “LES QUATRE VENTS” 2023-03-25 was last modified: by L’OEUF ET LA POULE ESPACE CULTUREL “LES QUATRE VENTS” ESPACE CULTUREL "LES QUATRE VENTS" 25 mars 2023 ESPACE CULTUREL "LES QUATRE VENTS" ROUZIERS DE TOURAINE

ROUZIERS DE TOURAINE Indre-et-Loire