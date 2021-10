L’Oeuf du Phénix- Compagnie Silex Le Relecq-Kerhuon, 19 décembre 2021, Le Relecq-Kerhuon.

L’Oeuf du Phénix- Compagnie Silex 2021-12-19 – 2021-12-19 Rue le Vieux Chemin Le Relecq Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistère

Dimanche 19 et lundi 20 décembre

A 19h. Moment de convivialité

Mardi 21 décembre

Dès 19h. Soirée d’embrasement !

Pendant 3 jours, juste avant que l’hiver ne se déploie, les habitants assistent à la construction d’une sculpture de bois, œuvre monumentale et éphémère de plusieurs mètres de haut, implantée au cœur de la ville. Braseros, coups de marteaux et sons de scie appellent la curiosité. Chaque soir à la tombée de la nuit, le cœur de l’œuvre rayonne d’une intense lueur annonçant l’embrasement à venir.

À l’occasion de la nuit la plus longue de l’année, le 21 décembre, la lueur devient plus puissante, incandescente… L’Œuf du Phénix crépite, s’embrase dans un ballet de sons, de flammes et d’étincelles. Autour du feu et de la chaleur des braises, la joue brûlante, chacun peut retrouver des émotions anciennes et profiter d’un moment de partage.

Écriture et interprétation musicale : Serge Vilard

Mise en scène et mise à feu : Pascal Ducos

Création 2017

