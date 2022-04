L’œuf dans tous ses états Kutzenhausen Kutzenhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen EUR Décorés à la cire, à la pelure d’oignons, au canivet…, autant de démonstrations pour décorer les œufs de Pâques. Biscuits, desserts, friandises de Pâques parfois oubliées raviront les palais de petits et grands. Boutique de Pâques. Décoration et dégustation. Visite guidée, à 15h, sur le thème des traditions pascales. Démonstrations de décoration d’œufs de Pâques. Biscuits, desserts, gourmandises de Pâques parfois oubliées raviront les palais de petits et grands. Boutique de Pâques. Décoration et dégustation. +33 3 88 80 53 00 Décorés à la cire, à la pelure d’oignons, au canivet…, autant de démonstrations pour décorer les œufs de Pâques. Biscuits, desserts, friandises de Pâques parfois oubliées raviront les palais de petits et grands. Boutique de Pâques. Décoration et dégustation. Visite guidée, à 15h, sur le thème des traditions pascales. Kutzenhausen

