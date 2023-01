L’OENORANDO® EN FÊTE Saint-Georges-d’Orques Saint-Georges-d'Orques HERAULT SPORT Saint-Georges-d'Orques Catégories d’Évènement: Hérault

L'OENORANDO® EN FÊTE Saint-Georges-d'Orques, 12 février 2023

2023-02-12 08:00:00 08:00:00 – 2023-02-12

Hérault Saint-Georges-d’Orques Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault et l’Appellation AOC Languedoc St-Georges organisent, avec le concours de la Ville de Saint Georges d’Orques, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, une journée pour célébrer les Oenorandos® ! Programme L’Oenorando® en fête 2023 : Balade dégustation, le matin !

Rendez-vous à partir de 8h à la Cave coopérative Le Chevalier Georges, à St-Georges d’Orques pour un accueil café/viennoiseries.

Les départs sont prévus entre 8h30 et 9h30, pas de départ après 9h30.

Haltes dégustations sur le parcours. Au retour, discours officiels puis apéritif offert par les vignerons de St-Georges.

Possibilité de se ravitailler à la cave grâce à la présence de foodtrucks, repas partagé sur grandes tables : convivialité et animations au programme. L’après-midi, poursuite des festivités avec un marché de créateurs sur le parvis, jeux pour enfants et bonne ambiance. L’Oenorando® sera en fête à Saint-Georges-d’Orques le dimanche 12 février. Saint-Georges-d’Orques

