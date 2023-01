L’OENORANDO® EN FÊTE À SAINT-GEORGES-D’ORQUES Saint-Georges-d’Orques Saint-Georges-d'Orques Saint-Georges-d'Orques Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Saint-Georges-d’Orques Le dimanche 12 février, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault et l’Appellation AOC Languedoc St-Georges organisent une journée pour célébrer les Oenorandos® ! La journée débutera par une balade de 8km, 2 heures de marche, accessible à tous avec des dégustations ponctuelles et animations au fil des appellations viticoles.

Des foodtrucks seront sur place pour que vous puissiez reprendre des forces à la pause méridienne. Vous aurez l’occasion de découvrir un marché de créateurs et de profitez de jeux pour enfants l’après-midi dans l’enceinte de la cave coopérative !

Pour la balade le matin : accueil partir de 8h00, dernier départ possible à 9h30 Inscription gratuite et obligatoire Places limitées

