Kembs Kembs Haut-Rhin, Kembs Loem – Buée Kembs Kembs Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kembs

Loem – Buée Kembs, 22 octobre 2021, Kembs. Loem – Buée 2021-10-22 20:00:00 – 2021-10-22 22:00:00

Kembs Haut-Rhin Kembs EUR Les Amis du Patrimoine de Kembs ont le plaisir de vous convier à une soirée en musique et en poésie, avec la harpiste Caroline Grandhomme

et le poète Jean-Christophe Meyer. Le spectacle alternera la lecture de cycles de poèmes bilingues (alsaciens-français) tirés du recueil Loem-Buée, de Jean-Christophe Meyer, et

des œuvres de compositeurs comme Debussy, Hindemith, Scarlatti, Hasselmans et Bach, jouées par Caroline Grandhomme

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kembs Autres Lieu Kembs Adresse Ville Kembs lieuville 47.67053#7.49763