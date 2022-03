Loéla Auditorium Paul Méry, 10 avril 2022, Lormont.

Loéla

le dimanche 10 avril à Auditorium Paul Méry

_Par l’association Transrock – Krakatoa, en coorganisation avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde, l’Oara et le Krakatoa dans le cadre des P’tites heures du live et de la Quinzaine Petite enfance._ Le cycle de la vie à travers l’eau… l’eau source de vie ! Les talentueuses Ceïba et Laura Caronni vous invitent dans leur univers doux et poétique, au rythme de leurs voix qui se tissent et se métissent, au gré de leurs influences des quatre coins du monde… Pas de micros, pas de machines… Dans cette nouvelle création, la vibration des voix, du violoncelle et des percussions invite au voyage les tout petits, éveille leurs sens et leur curiosité, et laisse rêveurs les plus grands. Puisque voyager c’est grandir aussi, Laura et Ceïba proposent aux tout-petits un beau voyage en musique. Elles chantent en plusieurs langues, accompagnées de leurs instruments, en proximité avec les enfants : une belle rencontre, légère et poétique ! **_+d’infos :_** [_[https://krakatoa.org](https://krakatoa.org)_](https://krakatoa.org) [_[https://www.youtube.com/watch?v=gL5fXnFg2j8](https://www.youtube.com/watch?v=gL5fXnFg2j8)_](https://www.youtube.com/watch?v=gL5fXnFg2j8) [Programmation annuelle jeune public](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

Entrée libre sur réservation.

Spectacle musical jeunesse

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T10:30:00;2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T11:30:00