L’oeil vert, l’art défend la forêt-exposition de plein air

2022-06-10 – 2022-08-31

L’œil Vert est un programme de résidences artistiques internationales croisées dédié aux artistes des forêts du monde pour permettre d’en plaider la cause autrement. Cette édition pilote propose une rencontre entre les artistes et les cultures des forêts de Brocéliande et d’Amazonie péruvienne. Après la résidence en Amazonie du photographe Philippe Manguin et de la conteuse Petits Pas en 2021, les peintres Rember Yahuarcani et Christian Bendayan séjourneront dans la forêt bretonne pour une résidence en création du 29 au 15 juin. Découvrez des expositions en plein air sur l’esplanade de l’Abbaye de Paimpont ainsi que dans les communes de Brocéliande Communauté. Oeuvres de Rember Yahuarcani et Christian Bendayan et photographies de Philippe Manguin, issues de sa résidence en Amazonie. Inauguration le vendredi 10 juin à 17h.

