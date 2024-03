L’œil persan. La photographie, un acte de résistance Cosmopolis Nantes, mardi 9 avril 2024.

L’œil persan. La photographie, un acte de résistance Exposition du photojournaliste Reza sur la révolution islamique de 1979 9 avril – 30 mai Cosmopolis Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T13:30:00+02:00 – 2024-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T13:30:00+02:00 – 2024-05-30T18:00:00+02:00

Les photos de Reza témoignent de la vague d’espoir suscitée par la révolution islamique, espoir rapidement douché par la répression qui s’abat sur la population iranienne, en particulier sur les femmes, contraintes de revêtir le tchador noir comme d’autres portent le deuil.

L’exposition couvre également le déclenchement de la guerre contre l’Irak, la prise d’otage à l’ambassade des États-Unis, les bombardements contre les villages kurdes. Des clichés publiés dans tous les grands journaux.

Reza

Reza Deghati est né en 1952 à Tabriz en Iran.

« Je viens d’Iran, un pays où l’on raconte des histoires. Voilà pourquoi, je suis moi aussi un conteur. Très tôt, Reza fait preuve d’un esprit contestataire. A 16 ans, il est repéré par la police politique pour la publication d’un journal lycéen. A 22 ans, il placarde ses photographies sur les grilles de l’université de Téhéran, ce qui lui vaut d’être emprisonné pendant trois ans et d’être torturé, trois mois durant. En 1979, il s’exile définitivement, à New York puis à Paris, après avoir couvert la révolution islamique pour Newsweek.

Depuis, appareil au cou, il se bat pour la liberté d’écrire, de parler et de photographier.

Tantôt proche du commandant Massoud, tantôt conseiller de l’ONU en Afghanistan, le photographe est aussi militant. De cet engagement naît en 2001, à Kaboul, Aïna, une ONG destinée à former des journalistes et des médias indépendants dont le département photo sera, un temps, dirigé par Dimitri Beck (aujourd’hui directeur de la photographie de Polka).

Reza compte parmi les parrains de Polka. Dans Polka#1, il publie un grand reportage sur Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan. Suivront des parutions dans Polka#3 et #14.

Le photojournaliste a publié régulièrement dans Time, Stern, Géo, Paris Match et d’autres magazines. Il cumule les récompenses tant pour son travail de photographe que pour ses actions humanitaires: prix de l’Espoir Unicef, Ordre national du Mérite ou encore Infinity Award du photojournalisme.

Aujourd’hui, avec son association Les Ateliers Reza, il se consacre essentiellement à l’organisation de workshops photo à travers le monde pour former des jeunes défavorisés qui seront les “photographes de demain”, il en est persuadé. » article pris dans Polka

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

© Reza