L’(œil) objectif Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement, vendredi 5 juillet 2024.

L’(œil) objectif Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du renouvellement de son accrochage, le musée présente une exposition-dossier de ses fonds photographiques ainsi que du musée d’art contemporain [mac].



En février 1968, le musée Cantini présentait sa première exposition de photographies L’(OEIL OBJECTIF), réunissant Doisneau, Brihat, Clergue et Sudre. Dans ce même temps, Gautrand recevait le Grand prix de la Ville de Marseille consacré à la photographie. Aux côtés de la Bibliothèque nationale et du musée Réattu, l’institution endosse alors un rôle précurseur en créant une collection constituée en échos aux évènements régionaux tels les Rencontres d’Arles ou le festival d’Avignon.



À travers les fonds du musée Cantini, du [mac] et du Fonds communal d’art contemporain (Fcac), L’(ŒIL) OBJECTIF dresse un panorama renouvelé des collections ; des jeux d’optiques de la Nouvelle Vision à la pratique documentaire de Valérie Jouve, en passant par les mises en scène de Man Ray, l’exposition propose une approche élargie de la photographie et la diversité de regards qui en émanent.



AUTOUR DE L’EXPOSITION

> Visite commentée

Durant toute la durée de l’exposition chaque samedi à 15h

[Tarifs adultes entrée gratuite + 3 € (+1,50 € tarif réduit) / Tarifs enfants de 12 à 18 ans entrée gratuite + 1,50€ / Tarifs enfants de moins de 12 ans gratuit]



> Samedi 29 juin à 14h

Laure Mélone, photographe, fera découvrir son travail en écho aux oeuvres présentées dans l’exposition L’(OEIL) OBJECTIF

[Tarifs adultes accompagnateurs entrée gratuite / Tarifs enfants de 5 à 18 ans 4€, tarif réduit 1,50€ (Culture du Coeur, chômeurs, RSA, Handicap Sur présentation d’un justificatif en cours de validité) / Tarifs enfants de moins de 5 ans gratuit]



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-11-03

Musée Cantini 19 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

