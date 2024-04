L’Oeil Lucide | Les rencontres du réel #11 Les amis de la brouette Saint-Aubin-de-Lanquais, samedi 6 avril 2024.

L’Oeil Lucide | Les rencontres du réel #11 Les amis de la brouette Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Circulation des films du festival « Les rencontres du réel #11 », séance courts-métrages « Décoloniser le regard ». Changer ses représentations sur la couleur de la peau.

La machine avalée, Stéphane Gérard, 2015, 15 min

Like dolls I’ll rise, Nora Philippe, 2018, 28 min

Les Indes galantes, Clément Cogitore, 2017, 5 min

When I grow up I want to be a black man, Jyoti Mistri, 2017, 10 min EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

Les amis de la brouette L’ancienne école

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesamisdelabrouette24@gmail.com

L’événement L’Oeil Lucide | Les rencontres du réel #11 Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2024-03-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides